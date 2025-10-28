ロッテからドラフト３位で指名された奥村頼人投手（３年）＝横浜＝が２８日、ロッテの榎木康弘アマスカウトディレクター、中川隆治スカウトの指名挨拶を受けた。サブロー監督のサインボールを手にして「これからどんどん事が進んでいくと思うんですけど、少しずつ実感も湧いてきたのですごい楽しみな気持ちです」と心境を語った。憧れの投手として今永（カブス）、早川（楽天）の名を挙げた。「共通するのは真っすぐがすごい武