◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席も快音を響かせマルチ安打をマークした。2―4の5回1死一塁で第3打席を迎えると、ブルージェイズベンチは先発のベテラン右腕・シャーザーに代え、左腕フルーハティを投入。その左腕に