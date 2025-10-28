ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Í¥Àª¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥é¥¹¥È1¥é¥¦¥ó¥É¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¡ÖÆ¬¡×¤òÉð´ï¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ì·â¡£Ïª¹ü¤Ê¡È¼êÉé¤¤¡È¤ÎÈ¿Â§¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢²òÀâ¤ÎµµÅÄÂçµ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¡É¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×10·î25Æü¡¢¥­¥ë¥®¥¹¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAIKOU ¡ß LUSH vol.2