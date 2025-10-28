高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領による首脳会談が28日から始まりました。【映像】日米首脳会談始まる首脳会談で高市総理は、トランプ大統領にノーベル平和賞の推薦状を手渡す方針です。両首脳は会談のあとには、日米関税協議をめぐり合意内容の着実な実施を確認する共同文書やレアアースなど重要鉱物に関する覚書などの合意書への署名式を行う予定です。午後には、高市総理とトランプ氏は大統領専用ヘリ「マリーン