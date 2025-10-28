赤坂の迎賓館で自衛隊の儀仗隊による栄誉礼を受ける高市首相（右）とトランプ米大統領/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２８日、東京・元赤坂の迎賓館に到着し、高市早苗新首相の出迎えを受けた。両首脳は握手を交わし、少し談笑した後、それぞれの国旗の前で記念撮影を行った。両首脳はこの後、二国間会談を行う予定。日米同盟は世界でも屈指の強固な同盟関係であるものの、高市氏の限ら