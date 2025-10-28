ワールドシリーズ第3戦2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に右越えソロ本塁打を放ったが、4回にトミー・エドマン内野手の痛恨失策から逆転を許した。ドジャースは2回にテオスカー・ヘルナンデス外野手のソロ本塁打、3回にも大谷のソロ本塁打で加点。だが、4回に悪夢が待