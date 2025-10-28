中日は28日、小田幸平バッテリーコーチが、今季限りで退団することになったと発表した。小田コーチは22年から中日の二軍バッテリーコーチを務め、24年に一軍のバッテリーコーチに配置転換となったが、今季は再び二軍でバッテリーコーチを担当していた。