先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（33）が28日までにYouTubeチャンネルを更新。これまでに住んだ賃貸物件の家賃を公表した。青木は山梨県上野原市に仕事用などに使うマンションを借りたことを報告。ルームツアーを行い、リノベーションした部屋を紹介した。これまでに住んだ物件の“家賃遍歴”も公表。東京都江戸川区・新小岩駅から徒歩20分の2DKで「10万円」、埼玉県蕨市・西川口駅から徒