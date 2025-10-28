井村屋といえば、世界一固いアイス？とも言われる「あずきバー」が有名ですが、2023年8月に数量限定で発売された、“こしあん派”にはたまらないアイスバー『こしあんバー』が、1年ぶりに再販されます。『こしあんバー』は、『あずきバー』の発売50周年を記念して発売された商品で、初めて発売された際は、発売から約2週間でほぼ完売するなど大きな反響があった商品。今回が3回目の発売になります。すっきりとした上品な味わいとあ