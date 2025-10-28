元NMB48白間美瑠（28）が28日までにインスタグラムを更新。亡くなった最愛の父への思いをつづった。白間の姉でシンガー・ソングライターのMiyuu、および弟で芸能界デビューした白間太陽がそれぞれのインスタグラムで父の死去を報告。思い出の写真をアップして追悼した。美瑠も在りし日の父と撮した写真を複数アップ。「パパありがとう。大大大好き今まで沢山教えてくれた大切な事を胸にしっかり頑張ります！見ててね！」とメッセ