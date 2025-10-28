立憲民主党の辻元清美参院議員が28日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が24日に国会で行った所信表明演説や、閣僚への指示書について私見を述べた。辻元氏は、高市首相が所信表明演説で防衛費の増額目標を前倒しすると宣言したことに言及。「しかし肝心なことが抜けている。防衛費引き上げの財源をどうするのか？岸田政権からの宿題『防衛増税』をいつやるのか？しかもこのタイミングでトランプ大統領と会って、さらに