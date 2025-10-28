【モデルプレス＝2025/10/28】スターバックス コーヒー ジャパンは、ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」（全国24店舗）にて、2025年11月1日（土）からウィンターシーズンをスタート。冬の風物詩として人気の「ジョイフルメドレー」を存分に楽しめるよう、RedとWhiteの2つのテーマで新ティービバレッジを順次展開する。【写真】“イケメンスタバ店員”として話題の大学生◆第一弾はRedの甘酸っぱい華やかなティー