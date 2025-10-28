サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズは、例年1月発売だったスケジュールから3月に延期されるという噂があります。そんななか、最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」のみ2025年12月から量産を開始すると報じられています。 ↑「Galaxy S26 Ultra」だけ優先される理由は？ 韓国のハイテク専門メディア・The Elecによると、標準モデルの「Galaxy S26」と大型モデル「Galaxy S26+（プラス）」は量産が1月にずれ込