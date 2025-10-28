【増田俊也 口述クロニクル】#53【「時代に挑んだ男」加納典明】（52）「写真が趣味の看守に助言したら『表彰された』って喜んでた（笑）」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「映画は駄目だということを先日仰ってましたけども、たとえば歌舞伎なんかはどうですか」加納「昔は見たことあるよ。でも