因縁の巡り合わせだ。高市首相が憲政史上初の女性総理となって1週間。高市氏のお膝元で安倍元首相を銃撃し、殺人罪など5つの罪で起訴された山上徹也被告（45）の裁判員裁判初公判が28日午後、奈良地裁で開かれる。旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の高額献金によって家庭を壊された山上被告は、凶行に走らざるを得なかったのか。安倍元首相と教団の癒着は死に値するほどだったのか。裁判員らが量刑や教団の影響をどう判断する