2025年7月の参院選で兵庫選挙区から立候補し、82万票超えという、選挙区候補としては全国最多得票で当選した、元・明石市長の泉房穂氏。今年10月には、新著『公務員のすすめ』を上梓し、市の職員たちを巻き込み、数々の市政改革を実現させた軌跡を描いている。【写真】インタビュー取材に応じる泉氏。泉氏が上梓した新書『公務員のすすめ』国政へとステージを移した今も、泉氏の情熱は燃え盛ったままだ。「少子高齢化で財源が