フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２８日、トランプ米大統領が２７日に来日したことを報じた。２期目初の訪日で羽田空港に到着しその後、皇居で天皇陛下と会見。２８日には高市早苗首相と初めて対面で会談する。スタジオでは、トランプ氏が２７日に日本へ向かう大統領専用機「エアフォースワン」内で北朝鮮の金正恩総書記との会談に意欲を示したことを伝えた。この発言を受け出演者が今