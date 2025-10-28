2024年10月28日に88歳で亡くなった漫画家・楳図かずおさん最期の新作が、11月28日に発売されることが決定した。2022年に「楳図かずお大美術展」で発表された、楳図さん27年ぶりの新作で最期の作品となった『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』と、『わたしは真悟』の全扉絵を集めた一冊『わたしは真悟 扉絵全集』の2冊セットとなっており、『ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX』として発売される。【画像】怖すぎる色使い＆絵の