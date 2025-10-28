【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２７日、米国のトランプ大統領と２５日に電話会談し、米国がメキシコに課す関税について、１１月１日に予定していた現行の２５％から３０％への引き上げを数週間延期することで合意したと発表した。両首脳は今年７月、８月１日に予定された引き上げを９０日間延期することで合意していた。シェインバウム氏は２７日の記者会見で、再延長の理由につい