ハウス食品はファンケルと共同開発した「深蒸しバジルとケールのパスタソース」を10月15日からファンケルECサイト（ファンケルオンライン）とファンケル直営レストラン「FANCL BROWN RICE MEALS」で発売した。1000袋限定。内容量は17・4g（8・7g×2）、価格は税込み1300円。同品は日本茶の製法を活用したハウス食品の独自素材「深蒸しバジル」だからこそ表現できるバジルの旨み豊かな味わい、ファンケルの国産ケールの甘みや旨みを