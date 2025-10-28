ニデックの看板28日の東京株式市場で、ニデックの株価が前日比500円安の2070円50銭まで下落し、ストップ安水準となった。東京証券取引所が28日付で「特別注意銘柄」に指定。日本経済新聞社も日経平均株価（225種）の構成銘柄から外すと発表しており、嫌気された。ニデックを巡っては、グループ内で不適切な会計処理があった疑いがあるとして第三者委員会が調べている。ニデックは28日「第三者委の調査に全面的に協力するととも