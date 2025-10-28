ZENB JAPANは、黄えんどう豆のおいしさと栄養を生かしたグルテンフリーの「ZENBベイクドドーナツ」を10月8日からZENB公式サイトとその他のECサイトで発売した。油で揚げない独自製法により、ふわっと軽い食感、ほろっとした口どけの満足感のあるおいしさを実現した。乳、卵、バターといった動物性原料不使用。1個当たり135k㎈以下、いつものドーナツより糖質32％オフというヘルシーさも両立した。フレーバーは、メープルシュ