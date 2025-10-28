ハナマルキは陸上長距離選手として活躍する太田蒼生選手（GMOインターネットグループ所属）と初のコラボレーション企画を実施する。太田選手が同社の「追いこうじみそ」と「液体塩こうじ」を使用した3レシピを考案。自身の公式インスタグラムで10月12日から順次公開している。太田選手はアスリートとして日々の食事と体づくりに強いこだわりを持つ。プロランナーとして世界の舞台を目指す傍ら、自身のコンディションを支える食の探