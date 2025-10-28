25日にはプレミアリーグ第9節でクリスタル・パレスに1-0で勝利したアーセナル。セットプレイのこぼれ球からMFエベレチ・エゼが決勝点を挙げ、後は堅い守備で逃げ切る今のアーセナルらしい戦いだったと言える。ここまでリーグ戦9試合で失点は僅かに3点。やや気は早いが、『ESPN』はジョゼ・モウリーニョ率いるチェルシーが2004-05シーズンに記録したプレミアのシーズン最少失点記録『15失点』を塗り替えるのではと期待をかけている