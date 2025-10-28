26日に行われたラ・リーガ第10節のバレアル・マドリードVSバルセロナの一戦は、試合後に両軍入り乱れての揉み合いになるなど激しい戦いとなった。試合前にバルセロナFWラミン・ヤマルが「彼らは盗み、文句を言う」と煽るような発言したことが騒動の発端とされていて、試合後にはヤマルとレアルDFダニエル・カルバハルが何やら言い合いになっているシーンがあった。スペイン『MARCA』によると、記者のロベルト・ゴメス氏はこれがス