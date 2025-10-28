ファミリーマートは10月28日、新米「秋田県産あきたこまち 1kg」(1,381円)を沖縄県を除く一部店舗で発売する。「秋田県産あきたこまち 1kg」(1,381円)昨今、天候不順などの影響により米の価格は高騰傾向にあり、購入をためらう家庭も少なくない。今年6月には備蓄米を発売し、コンビニで使い切りの米のニーズも高まった。このたび、多くの人に手軽に新米の美味しさを味わってもらいたいとの想いから、単身世帯や少人数の家庭でも使