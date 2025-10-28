ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、24日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット○二女でモデルの未来リナが摂食障害に今回は、俳優・城田優の母、ペピーの波乱万丈な人生に密着。「お母様じゃないよ、孫までペピーって呼んでる」と陽気に語るスペイン人のペピーは、3度の結婚と離婚を経験し、それぞれ父親が違う5人の子どもを育て上げたパワフルママだ。番組では、二女