カッパ・クリエイトが運営する「かっぱ寿司」は11月6日、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」との「"あそべる!くるま" プレゼントキャンペーン」第1弾をかっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)で開始する。トミカ "あそべる!くるま"プレゼントキャンペーン○"いか"を運ぶトラックがもらえる第1弾では、お寿司の人気ネタである"いか”を運ぶ「トラック(暗いところで光るいか)」が登場。荷台の水槽に入った"いか”は、一