◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・グラスノー投手が本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、２―４の５回２死一塁の場面で降板した。グラスノーは４回２／３を投げて５安打、４失点（自責２）。ロバーツ監督は早めに見切り、２番手左腕バンダを投入した。グラスノーは、初回は先頭スプリンガーを空振り三振に斬る