貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県で、国家電力投資集団傘下の貴州金元威寧能源が建設した仙水窩農業太陽光発電所の一角。（７月３日、ドローンから、畢節＝新華社記者／陶亮）【新華社南京10月28日】中国は世界で規模が最も大きく、発展ペースが最も速い再生可能エネルギーシステムを構築している。ここ10年で風力・太陽光発電の年間新規設備容量は1億キロワット、2億キロワット、3億キロワットの大台を次々