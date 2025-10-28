会談前の歓迎式典でトランプ米大統領（右）を案内する高市首相＝28日、東京・元赤坂の迎賓館（ゲッティ＝共同）高市早苗首相とトランプ米大統領は28日の会談前に米大リーグのワールドシリーズの中継を短時間視聴した。首相が会談冒頭で「（会談の）開始が遅れ、失礼しました。今、トランプ氏の部屋で野球を見ていた」と明らかにした。大谷翔平選手らのドジャースが「1―0で勝っていた」と笑いを誘った。