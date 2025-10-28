【エルサレム＝福島利之】イスラエル首相府によると、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていたイスラエル人の人質とみられる遺体１体が２７日、赤十字を通じてイスラエル側に引き渡された。遺体が人質と確認されれば、停戦に伴い返還することで合意した全ての遺体２８体のうち、残りは１２体となる。ガザでは、ハマスのほか、重機を備えたエジプト軍の部隊や赤十字ががれきを掘り起こし、遺体の捜索を続