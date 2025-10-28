Image: VDB Photos / Shutterstock イタチごっこにならないといいけど…。カリフォルニア州では、ロサンゼルスをはじめとする各都市で銅線の盗難が増加しています。これまでは、街灯が主なターゲットでしたが、最近は電気自動車（EV）の充電ステーションを狙うケースが増えているようです。命がけの犯行、割に合わないリスクしかし、充電ステーションから銅線を盗むのは危険な賭けです。高電