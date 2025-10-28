ロッテは28日、ドラフト3位の奥村頼人（横浜高）の指名挨拶を行い、榎康弘アマスカウトディレクターと中川隆治担当スカウトが出席した。奥村は球団を通じて「指名されたときは安心した気持ちでしたが、徐々に自覚が湧いて来てしっかりとした気持ちで準備が出来ています。次はプロの世界で優勝できるように頑張ります」と意気込んだ。奥村はストレートの最速146キロの先発タイプの本格派左腕。どんな場面で登板してもぶれない