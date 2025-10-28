「ローリーズファーム」は、11月14日（金）から、ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗などで発売。公式WEBストア「and ST」では、10月31日（金）より、先行予約を開催する。【写真】便利でかわいい！ポーチ付き「エコバッグ」などコラボグッズ一覧■ゆるかわグッズが勢ぞろい今回発売されるのは、“ゆるくてかわいい”マスコットが人気の「mojojojo」の世界