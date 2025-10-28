日本維新の会の藤田文武共同代表が福井県の高浜原発を視察しました。関西電力の所有する高浜原発１号機は、国内で最も古い原発で運転開始から５１年となります。自民党と連立政権の合意書を交わした日本維新の会。合意書の中で、エネルギー政策について「電力需要の増大を踏まえ、安全性確保を大前提に原子力発電所の再稼働を進める」としていて、藤田共同代表は約４時間かけて高浜原発を視察しました。（日本維新の会藤