滋賀県長浜市の公共施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、市役所職員の男が逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、長浜市役所の職員・秀平文忠容疑者（５６）です。警察によりますと秀平容疑者は今年８月３０日、長浜市が管理する市内の公共施設で、女性（５０代）のスカートの中に、手に持ったスマートフォンを差し入れて撮影した疑いがもたれています。女性からの被害届を受けて警察が捜査し、秀平