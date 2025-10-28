◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが4回に逆転を許しました。先発のタイラー・グラスノー投手は3回まで無失点投球。打線は2回にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロ、3回には大谷翔平選手のソロとベテランのマックス・シャーザー投手から2点のリードを奪います。2-0で迎えた4回、先頭のウラジーミル・ゲレロJr.選手に四球を与えると、続く打者を内野ゴロとしま