◇ワールドシリーズ第3戦ブルージェイズ―ドジャース（2025年10月27日ロサンゼルス）ブルージェイズのアレハンドロ・カーク捕手（26）が27日（日本時間27日）、敵地ロサンゼルスでのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「5番・捕手」で先発出場。4回に逆転3ランとなった。2点を追う4回1死一、三塁の場面。ドジャース先発グラスノーの初球、カーブが真ん中に入ったところを逃さず、左中間席に叩き込む逆転3ラン