秋田県の鈴木健太知事（左）から要望書を手渡された小泉防衛相＝28日午前、防衛省小泉進次郎防衛相は28日の閣議後記者会見で、秋田県が求めているクマ対策支援について「国民の命と暮らしが脅かされている。迅速にできることから始める」と述べ、自衛隊として協力していく考えを示した。防衛省関係者によると、駆除した個体の輸送や処理といった後方支援のための部隊派遣に向け検討を続けている。環境省によると、2025年度のクマ