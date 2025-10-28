トランプ米大統領と会談する高市首相＝28日、東京・元赤坂の迎賓館（ゲッティ＝共同）高市早苗首相は28日のトランプ米大統領との会談で、来年7月4日に米国が建国250周年を迎えるのに合わせ、米首都ワシントンに250本の桜を寄贈すると伝えた。同7月4日にはワシントンで秋田県の花火が打ち上げられる予定だと紹介し「共に盛大にお祝いをしたい」と述べた。岸田文雄首相が2024年に国賓待遇で訪米した際にも桜の寄贈を表明していた