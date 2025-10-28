◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズが０―２で迎えた４回、アレハンドロ・カークが３ランを放って逆転に成功した。無死一塁から二失もあり、１死一、三塁。先発グラスノーの初球、真ん中に入ってきたカーブをとらえると、バックスクリーン左に打ち込んだ。カークは今シリーズ好調。２４日の初戦では２ランを放