女優の吉谷彩子の顔面どアップ整う様子が反響を呼んでいる。２８日までにインスタグラムで「サウナ」とだけ投稿し、青いタオルを頭にかけて“整う”様子をアップした。この投稿には「ええ顔やー」「昇天された」「整ってますねぇ」「やっぱり可愛い」などの声が寄せられている。