今日28日(火)は、北海道の日本海側や東北の山沿いで雪の降っている所があり、青森県酸ヶ湯では午前5時に積雪11センチを観測。全国で今シーズン初めて積雪が10センチ超えに。明日29日(水)明け方にかけて、北海道の日本海側では山沿いを中心に大雪の恐れ。交通障害に注意。青森県酸ヶ湯で積雪10センチ超え峠道は冬の装備で今日28日(火)は、北海道の日本海側や東北の山沿いで雪の降っている所があります。青森県酸ヶ湯では午前5時に