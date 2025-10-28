タレントでバイオリニストの松尾依里佳（41）が28日までに自身のインスタグラムを更新。夫である教育アドバイザーの清水章弘氏と結婚10周年を迎えたことを報告した。自身のインスタグラムで「先日結婚10周年を迎えました」と題して投稿。「あまり特別な一日にこだわらず“なんでもない日おめでとう”というようなふたりです！」と寄り添う夫との2ショットを公開。「仕事の合間に京都を少し散歩したくらいの記念日でしたが