ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に右翼スタンドへのソロ本塁打を放った。 ■シャーザーのフォーシームを強引に強振 球団史上初2年連続の世界一へ、1勝1敗で迎えた第3戦。この日の大谷は、序盤から長打を連発。貴重な追加点となる一打を叩き込んだ。ドジャース1点リ