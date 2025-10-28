【モデルプレス＝2025/10/28】女優の飯島直子が10月24日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】50代女優「見た目は美味しそう」初挑戦したワンパン料理◆飯島直子、ワンパンスパゲッティに初挑戦飯島は「はじめてワンパンスパゲッティを作ってみました」と調理中の写真を投稿。フライパンでスパゲッティを湯がく様子や、自撮り写真などを披露したが「麺つゆ、白だし、味覇で煮込んだら舌がシビれる