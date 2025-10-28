秋篠宮家の次女・佳子さまは、10月7日、滋賀県を訪問し国民スポーツ大会のバスケットボール競技を観戦したほか、聴覚障害者の就労支援施設を視察されました。翌8日は総合閉会式に出席後、県立伊吹高校を訪問し書道パフォーマンスをご覧になりました。聴導犬の活動「たくさんの人に知ってもらえるといいですね」秋篠宮家の次女・佳子さまは、10月7日から2日間の日程で滋賀県を訪問されました。大津市で観戦されたのは、国民スポーツ