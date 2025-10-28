イングランド・プレミアリーグの昨季王者リバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が?救世主?に指名された。名門クラブもリーグ戦４連敗で７位と苦境に立たされている。アルネ・スロット監督は「４連敗は予想していなかった。単純に失点（１４）が多すぎる」と守備面の課題を訴えていた。そんな中で、英メディア「ＲＵＳＨＴＨＥＫＯＰ」は「守備面で変更できる、あるいは変更すべき側面は守備的ＭＦの選手だ。遠藤