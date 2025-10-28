近頃のダイソーは、キャラクターグッズがたくさん並んでいますよね。公式ストアも涙目な品揃えで、筆者もよくチェックしています。先日売り場を見てみると、あの国民的ディズニーキャラクターのミニポーチを発見！￥110（税込）とは思えないクオリティで、買って大正解な代物でした。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マチ付ポーチ（ミッキーマウス）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJA